Пругло Агафия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Пругло Артем Иванович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Пругло Василий Артемьевич
Отец ребёнка: Пругло Артем Иванович
Рождение ребёнка
15.07.1875
Сын: Пругло Владимир Артемьевич
Отец ребёнка: Пругло Артем Иванович
Рождение ребёнка
29.05.1877
Отец ребёнка: Пругло Артем Иванович
Рождение ребёнка
04.03.1879
Отец ребёнка: Пругло Артем Иванович
Рождение ребёнка
28.04.1881
Дочь: (Пругло) Пелагея Артемовна
Отец ребёнка: Пругло Артем Иванович
Смерть
Неизвестно