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Пругло Агафия Васильевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пругло Артем Иванович

Рождение ребёнка
1870

Сын: Пругло Федот Артемьевич

Отец ребёнка: Пругло Артем Иванович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Пругло Василий Артемьевич

Отец ребёнка: Пругло Артем Иванович

Рождение ребёнка
15.07.1875

Сын: Пругло Владимир Артемьевич

Отец ребёнка: Пругло Артем Иванович

Рождение ребёнка
29.05.1877

Сын: Пругло Иван Артемович

Отец ребёнка: Пругло Артем Иванович

Рождение ребёнка
04.03.1879

Сын: Пругло Герасим Артемович

Отец ребёнка: Пругло Артем Иванович

Рождение ребёнка
28.04.1881

Дочь: (Пругло) Пелагея Артемовна

Отец ребёнка: Пругло Артем Иванович

Смерть
Неизвестно

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