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Пругло Василий Артемьевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Пругло Артем Иванович

Мать: Пругло Агафия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло Мария Лукьяновна

Рождение ребёнка
02.02.1913

Сын: Пругло Семен Васильевич

Мать ребёнка: Пругло Мария Лукьяновна

Рождение ребёнка
29.10.1914

Дочь: (Пругло) Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Пругло Мария Лукьяновна

Рождение ребёнка
04.08.1919

Сын: Пругло Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Пругло Мария Лукьяновна

Смерть
Неизвестно

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