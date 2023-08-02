Пругло Василий Артемьевич
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Пругло Артем Иванович
Мать: Пругло Агафия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пругло Мария Лукьяновна
Рождение ребёнка
02.02.1913
Мать ребёнка: Пругло Мария Лукьяновна
Рождение ребёнка
29.10.1914
Дочь: (Пругло) Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Пругло Мария Лукьяновна
Рождение ребёнка
04.08.1919
Сын: Пругло Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Пругло Мария Лукьяновна
Смерть
Неизвестно