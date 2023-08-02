Пругло Мария Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1913
Отец ребёнка: Пругло Василий Артемьевич
Рождение ребёнка
29.10.1914
Дочь: (Пругло) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Пругло Василий Артемьевич
Рождение ребёнка
04.08.1919
Сын: Пругло Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Пругло Василий Артемьевич
Смерть
Неизвестно