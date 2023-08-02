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Пругло Мария Лукьяновна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пругло Василий Артемьевич

Рождение ребёнка
02.02.1913

Сын: Пругло Семен Васильевич

Отец ребёнка: Пругло Василий Артемьевич

Рождение ребёнка
29.10.1914

Дочь: (Пругло) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Пругло Василий Артемьевич

Рождение ребёнка
04.08.1919

Сын: Пругло Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Пругло Василий Артемьевич

Смерть
Неизвестно

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