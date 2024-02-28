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(Пругло) Ксения Ивановна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1889

Сын: Пругло Иван Федотович

Отец ребёнка: Пругло Федот Артемьевич

Рождение ребёнка
19.02.1893

Сын: Пругло Петр Федотович

Отец ребёнка: Пругло Федот Артемьевич

Рождение ребёнка
28.05.1896

Сын: Пругло Игнат Федотович

Отец ребёнка: Пругло Федот Артемьевич

Рождение ребёнка
17.01.1902

Сын: Пругло Антон Федотович

Отец ребёнка: Пругло Федот Артемьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пругло Федот Артемьевич

Смерть
Неизвестно
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