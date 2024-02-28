(Пругло) Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Рождение ребёнка
18.10.1889
Отец ребёнка: Пругло Федот Артемьевич
Рождение ребёнка
19.02.1893
Отец ребёнка: Пругло Федот Артемьевич
Рождение ребёнка
28.05.1896
Отец ребёнка: Пругло Федот Артемьевич
Рождение ребёнка
17.01.1902
Отец ребёнка: Пругло Федот Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно