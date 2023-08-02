Пругло Евдокия Кирилловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смерти16.05.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.08.1883
Отец ребёнка: Пругло Артем Иванович
Рождение ребёнка
17.06.1889
Отец ребёнка: Пругло Артем Иванович
Рождение ребёнка
24.05.1893
Отец ребёнка: Пругло Артем Иванович
Рождение ребёнка
23.04.1896
Сын: Пругло Георгий Артемьевич
Отец ребёнка: Пругло Артем Иванович
Рождение ребёнка
?.02.1899
Отец ребёнка: Пругло Артем Иванович
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Пругло Артем Иванович
Смерть
16.05.1922