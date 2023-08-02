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Пругло Евдокия Кирилловна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

16.05.1922

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пругло Артем Иванович

Рождение ребёнка
31.08.1883

Сын: Пругло Семен Артемович

Отец ребёнка: Пругло Артем Иванович

Рождение ребёнка
17.06.1889

Сын: Пругло Леонтий Артемович

Отец ребёнка: Пругло Артем Иванович

Рождение ребёнка
24.05.1893

Сын: Пругло Артем Артемьевич

Отец ребёнка: Пругло Артем Иванович

Рождение ребёнка
23.04.1896

Сын: Пругло Георгий Артемьевич

Отец ребёнка: Пругло Артем Иванович

Рождение ребёнка
?.02.1899

Сын: Пругло Степан Артемьевич

Отец ребёнка: Пругло Артем Иванович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Пругло Степан Артемьевич

Отец ребёнка: Пругло Артем Иванович

Смерть
16.05.1922

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