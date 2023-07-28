Пругло Артем Артемьевич
Место рождения
Дата рождения24.05.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1893
Отец: Пругло Артем Иванович
Рождение ребёнка
25.03.1920
Сын: Пругло Анатолий Артемович
Мать ребёнка: Пругло Ксения Ильинична
Рождение ребёнка
20.10.1921
Дочь: Лидия Артемьева
Мать ребёнка: Пругло Ксения Ильинична
Рождение ребёнка
20.03.1923
Мать ребёнка: Пругло Ксения Ильинична
Рождение ребёнка
02.10.1926
Сын: Пругло Василий Артемьевич
Мать ребёнка: Пругло Ксения Ильинична
Рождение ребёнка
26.02.1928
Дочь: Антонина Артемьева
Мать ребёнка: Пругло Ксения Ильинична
Рождение ребёнка
12.04.1930
Дочь: Мария Артемьевна
Мать ребёнка: Пругло Ксения Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пругло Ксения Ильинична
Смерть
Неизвестно