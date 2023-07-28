Пругло Артем Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПругло Артем Артемьевич

Пругло Артем Артемьевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

24.05.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1893

Отец: Пругло Артем Иванович

Мать: Пругло Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
25.03.1920

Сын: Пругло Анатолий Артемович

Мать ребёнка: Пругло Ксения Ильинична

Рождение ребёнка
20.10.1921

Дочь: Лидия Артемьева

Мать ребёнка: Пругло Ксения Ильинична

Рождение ребёнка
20.03.1923

Сын: Пругло Петр Артемьевич

Мать ребёнка: Пругло Ксения Ильинична

Рождение ребёнка
02.10.1926

Сын: Пругло Василий Артемьевич

Мать ребёнка: Пругло Ксения Ильинична

Рождение ребёнка
26.02.1928

Дочь: Антонина Артемьева

Мать ребёнка: Пругло Ксения Ильинична

Рождение ребёнка
12.04.1930

Дочь: Мария Артемьевна

Мать ребёнка: Пругло Ксения Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло Ксения Ильинична

Смерть
Неизвестно