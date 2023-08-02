Пругло Ксения Ильинична
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.1920
Сын: Пругло Анатолий Артемович
Отец ребёнка: Пругло Артем Артемьевич
Рождение ребёнка
20.10.1921
Дочь: (Пругло) Лидия Артемьева
Отец ребёнка: Пругло Артем Артемьевич
Рождение ребёнка
20.03.1923
Отец ребёнка: Пругло Артем Артемьевич
Рождение ребёнка
02.10.1926
Сын: Пругло Василий Артемьевич
Отец ребёнка: Пругло Артем Артемьевич
Рождение ребёнка
26.02.1928
Дочь: (Пругло) Антонина Артемьева
Отец ребёнка: Пругло Артем Артемьевич
Рождение ребёнка
12.04.1930
Дочь: (Пругло) Мария Артемьевна
Отец ребёнка: Пругло Артем Артемьевич
Смерть
Неизвестно