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Пругло Ксения Ильинична

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пругло Артем Артемьевич

Рождение ребёнка
25.03.1920

Сын: Пругло Анатолий Артемович

Отец ребёнка: Пругло Артем Артемьевич

Рождение ребёнка
20.10.1921

Дочь: (Пругло) Лидия Артемьева

Отец ребёнка: Пругло Артем Артемьевич

Рождение ребёнка
20.03.1923

Сын: Пругло Петр Артемьевич

Отец ребёнка: Пругло Артем Артемьевич

Рождение ребёнка
02.10.1926

Сын: Пругло Василий Артемьевич

Отец ребёнка: Пругло Артем Артемьевич

Рождение ребёнка
26.02.1928

Дочь: (Пругло) Антонина Артемьева

Отец ребёнка: Пругло Артем Артемьевич

Рождение ребёнка
12.04.1930

Дочь: (Пругло) Мария Артемьевна

Отец ребёнка: Пругло Артем Артемьевич

Смерть
Неизвестно

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