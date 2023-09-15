Пругло Степан Артемьевич
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Пругло Артем Иванович
Рождение ребёнка
15.10.1920
Дочь: Нина Степановна
Мать ребёнка: Пругло Варвара Владимировна
Бракосочетание
21.10.1921
Жена: Пругло Марфа Аникеевна
Рождение ребёнка
20.09.1923
Сын: Пругло Василий Степанович
Мать ребёнка: Пругло Марфа Аникеевна
Рождение ребёнка
09.01.1925
Мать ребёнка: Пругло Марфа Аникеевна
Рождение ребёнка
18.01.1927
Дочь: Мария Степановна
Мать ребёнка: Пругло Марфа Аникеевна
Рождение ребёнка
07.12.1929
Дочь: Анна Степановна
Мать ребёнка: Пругло Марфа Аникеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно