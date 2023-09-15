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Пругло Степан Артемьевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Пругло Артем Иванович

Мать: Пругло Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
15.10.1920

Дочь: Нина Степановна

Мать ребёнка: Пругло Варвара Владимировна

Бракосочетание
21.10.1921

Жена: Пругло Марфа Аникеевна

Рождение ребёнка
20.09.1923

Сын: Пругло Василий Степанович

Мать ребёнка: Пругло Марфа Аникеевна

Рождение ребёнка
09.01.1925

Сын: Пругло Иван Степанович

Мать ребёнка: Пругло Марфа Аникеевна

Рождение ребёнка
18.01.1927

Дочь: Мария Степановна

Мать ребёнка: Пругло Марфа Аникеевна

Рождение ребёнка
07.12.1929

Дочь: Анна Степановна

Мать ребёнка: Пругло Марфа Аникеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло Варвара Владимировна

Смерть
Неизвестно
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