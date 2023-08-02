Пругло Марфа Аникеевна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.10.1921
Рождение ребёнка
20.09.1923
Сын: Пругло Василий Степанович
Отец ребёнка: Пругло Степан Артемьевич
Рождение ребёнка
09.01.1925
Отец ребёнка: Пругло Степан Артемьевич
Рождение ребёнка
18.01.1927
Дочь: (Пругло) Мария Степановна
Отец ребёнка: Пругло Степан Артемьевич
Рождение ребёнка
07.12.1929
Дочь: (Пругло) Анна Степановна
Отец ребёнка: Пругло Степан Артемьевич
Смерть
Неизвестно