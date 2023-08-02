Пругло Марфа Аникеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПругло Марфа Аникеевна

Пругло Марфа Аникеевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.10.1921

Муж: Пругло Степан Артемьевич

Рождение ребёнка
20.09.1923

Сын: Пругло Василий Степанович

Отец ребёнка: Пругло Степан Артемьевич

Рождение ребёнка
09.01.1925

Сын: Пругло Иван Степанович

Отец ребёнка: Пругло Степан Артемьевич

Рождение ребёнка
18.01.1927

Дочь: (Пругло) Мария Степановна

Отец ребёнка: Пругло Степан Артемьевич

Рождение ребёнка
07.12.1929

Дочь: (Пругло) Анна Степановна

Отец ребёнка: Пругло Степан Артемьевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.