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Пругло Матрона Петровна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Пругло Харитон Иванович

Отец ребёнка: Пругло Иван Николаевич

Рождение ребёнка
1860

Сын: Пругло Евгений Иванович

Отец ребёнка: Пругло Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Пругло Артем Иванович

Отец ребёнка: Пругло Иван Николаевич

Рождение ребёнка
13.09.1874

Сын: Пругло Иван Иванович

Отец ребёнка: Пругло Иван Николаевич

Рождение ребёнка
13.05.1877

Сын: Пругло Сидор Иванович

Отец ребёнка: Пругло Иван Николаевич

Рождение ребёнка
23.02.1880

Дочь: Харченко Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Пругло Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пругло Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно
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