Пругло Матрона Петровна
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852
Отец ребёнка: Пругло Иван Николаевич
Рождение ребёнка
1860
Отец ребёнка: Пругло Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1862
Отец ребёнка: Пругло Иван Николаевич
Рождение ребёнка
13.09.1874
Сын: Пругло Иван Иванович
Отец ребёнка: Пругло Иван Николаевич
Рождение ребёнка
13.05.1877
Отец ребёнка: Пругло Иван Николаевич
Рождение ребёнка
23.02.1880
Дочь: Харченко Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Пругло Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно