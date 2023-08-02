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Пругло Иван Иванович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

13.09.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1874

Отец: Пругло Иван Николаевич

Мать: Пругло Матрона Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло Ирина Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло Анна Федотовна

Рождение ребёнка
01.10.1895

Сын: Пругло Роман Иванович

Мать ребёнка: Пругло Анна Федотовна

Рождение ребёнка
27.06.1897

Сын: Пругло Петр Иванович

Мать ребёнка: Пругло Анна Федотовна

Рождение ребёнка
23.10.1901

Сын: Пругло Яков Иванович

Мать ребёнка: Пругло Анна Федотовна

Рождение ребёнка
20.07.1903

Сын: Пругло Иван Иванович

Мать ребёнка: Пругло Анна Федотовна

Рождение ребёнка
08.02.1905

Дочь: Мороз (Пругло) Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Пругло Анна Федотовна

Рождение ребёнка
28.06.1907

Дочь: (Пругло) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Пругло Анна Федотовна

Рождение ребёнка
28.08.1909

Дочь: (Пругло) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Пругло Анна Федотовна

Рождение ребёнка
16.07.1911

Сын: Пругло Василий Иванович

Мать ребёнка: Пругло Анна Федотовна

Рождение ребёнка
01.12.1913

Сын: Пругло Андрей Иванович

Мать ребёнка: Пругло Анна Федотовна

Рождение ребёнка
29.06.1914

Сын: Пругло Петр Иванович

Мать ребёнка: Пругло Ирина Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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