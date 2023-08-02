Пругло Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения13.09.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1874
Отец: Пругло Иван Николаевич
Мать: Пругло Матрона Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пругло Ирина Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пругло Анна Федотовна
Рождение ребёнка
01.10.1895
Мать ребёнка: Пругло Анна Федотовна
Рождение ребёнка
27.06.1897
Сын: Пругло Петр Иванович
Мать ребёнка: Пругло Анна Федотовна
Рождение ребёнка
23.10.1901
Сын: Пругло Яков Иванович
Мать ребёнка: Пругло Анна Федотовна
Рождение ребёнка
20.07.1903
Сын: Пругло Иван Иванович
Мать ребёнка: Пругло Анна Федотовна
Рождение ребёнка
08.02.1905
Дочь: Мороз (Пругло) Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Пругло Анна Федотовна
Рождение ребёнка
28.06.1907
Дочь: (Пругло) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Пругло Анна Федотовна
Рождение ребёнка
28.08.1909
Дочь: (Пругло) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Пругло Анна Федотовна
Рождение ребёнка
16.07.1911
Мать ребёнка: Пругло Анна Федотовна
Рождение ребёнка
01.12.1913
Мать ребёнка: Пругло Анна Федотовна
Рождение ребёнка
29.06.1914
Сын: Пругло Петр Иванович
Мать ребёнка: Пругло Ирина Ефимовна
Смерть
Неизвестно