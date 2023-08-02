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Пругло Петр Иванович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

27.06.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1897

Отец: Пругло Иван Иванович

Мать: Пругло Анна Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло Анастасия Лукьяновна

Рождение ребёнка
10.05.1926

Дочь: (Пругло) Нина Петровна

Мать ребёнка: Пругло Анастасия Лукьяновна

Рождение ребёнка
10.05.1931

Сын: Пругло Иван Петрович

Мать ребёнка: Пругло Анастасия Лукьяновна

Смерть
Неизвестно

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