Пругло Петр Иванович
Место рождения
Дата рождения27.06.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1897
Отец: Пругло Иван Иванович
Мать: Пругло Анна Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.05.1926
Дочь: (Пругло) Нина Петровна
Мать ребёнка: Пругло Анастасия Лукьяновна
Рождение ребёнка
10.05.1931
Сын: Пругло Иван Петрович
Мать ребёнка: Пругло Анастасия Лукьяновна
Смерть
Неизвестно