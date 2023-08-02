Пругло Анастасия Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пругло Петр Иванович
Рождение ребёнка
10.05.1926
Дочь: (Пругло) Нина Петровна
Отец ребёнка: Пругло Петр Иванович
Рождение ребёнка
10.05.1931
Сын: Пругло Иван Петрович
Отец ребёнка: Пругло Петр Иванович
Смерть
Неизвестно