Пругло Анастасия Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло Анастасия Лукьяновна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пругло Петр Иванович

Рождение ребёнка
10.05.1926

Дочь: (Пругло) Нина Петровна

Отец ребёнка: Пругло Петр Иванович

Рождение ребёнка
10.05.1931

Сын: Пругло Иван Петрович

Отец ребёнка: Пругло Петр Иванович

Смерть
Неизвестно

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