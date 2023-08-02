Пругло Анна Федотовна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пругло Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1895
Отец ребёнка: Пругло Иван Иванович
Рождение ребёнка
27.06.1897
Сын: Пругло Петр Иванович
Отец ребёнка: Пругло Иван Иванович
Рождение ребёнка
23.10.1901
Сын: Пругло Яков Иванович
Отец ребёнка: Пругло Иван Иванович
Рождение ребёнка
20.07.1903
Сын: Пругло Иван Иванович
Отец ребёнка: Пругло Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1905
Дочь: Мороз (Пругло) Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Пругло Иван Иванович
Рождение ребёнка
28.06.1907
Дочь: (Пругло) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пругло Иван Иванович
Рождение ребёнка
28.08.1909
Дочь: (Пругло) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Пругло Иван Иванович
Рождение ребёнка
16.07.1911
Отец ребёнка: Пругло Иван Иванович
Рождение ребёнка
01.12.1913
Отец ребёнка: Пругло Иван Иванович
Смерть
Неизвестно