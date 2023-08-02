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Пругло Евгений Иванович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1860

Дата смерти

18.06.1886

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Пругло Иван Николаевич

Мать: Пругло Матрона Петровна

Бракосочетание
15.01.1878

Жена: Пругло (Харченко) Параскева Иосифовна

Рождение ребёнка
30.10.1878

Сын: Пругло Зиновий Евгеньевич

Мать ребёнка: Пругло (Харченко) Параскева Иосифовна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Куцевал (Пругло) Евдокия Евгеньевна

Мать ребёнка: Пругло (Харченко) Параскева Иосифовна

Рождение ребёнка
21.12.1883

Сын: Пругло Петр Евгеньевич

Мать ребёнка: Пругло (Харченко) Параскева Иосифовна

Рождение ребёнка
24.04.1886

Сын: Пругло Савва Евгеньевич

Мать ребёнка: Пругло (Харченко) Параскева Иосифовна

Смерть
18.06.1886

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