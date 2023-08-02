Пругло Евгений Иванович
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти18.06.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Пругло Иван Николаевич
Мать: Пругло Матрона Петровна
Бракосочетание
15.01.1878
Рождение ребёнка
30.10.1878
Сын: Пругло Зиновий Евгеньевич
Мать ребёнка: Пругло (Харченко) Параскева Иосифовна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Куцевал (Пругло) Евдокия Евгеньевна
Мать ребёнка: Пругло (Харченко) Параскева Иосифовна
Рождение ребёнка
21.12.1883
Мать ребёнка: Пругло (Харченко) Параскева Иосифовна
Рождение ребёнка
24.04.1886
Мать ребёнка: Пругло (Харченко) Параскева Иосифовна
Смерть
18.06.1886