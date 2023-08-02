Пругло (Харченко) Параскева Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло (Харченко) Параскева Иосифовна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1857

Дата смерти

10.06.1886

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1878

Муж: Пругло Евгений Иванович

Рождение ребёнка
30.10.1878

Сын: Пругло Зиновий Евгеньевич

Отец ребёнка: Пругло Евгений Иванович

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Куцевал (Пругло) Евдокия Евгеньевна

Отец ребёнка: Пругло Евгений Иванович

Рождение ребёнка
21.12.1883

Сын: Пругло Петр Евгеньевич

Отец ребёнка: Пругло Евгений Иванович

Рождение ребёнка
24.04.1886

Сын: Пругло Савва Евгеньевич

Отец ребёнка: Пругло Евгений Иванович

Смерть
10.06.1886

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