Пругло (Харченко) Параскева Иосифовна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти10.06.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1878
Рождение ребёнка
30.10.1878
Сын: Пругло Зиновий Евгеньевич
Отец ребёнка: Пругло Евгений Иванович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Куцевал (Пругло) Евдокия Евгеньевна
Отец ребёнка: Пругло Евгений Иванович
Рождение ребёнка
21.12.1883
Отец ребёнка: Пругло Евгений Иванович
Рождение ребёнка
24.04.1886
Отец ребёнка: Пругло Евгений Иванович
Смерть
10.06.1886