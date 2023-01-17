Пустовалов Николай Васильевич
Место рожденияНогинск, Россия
Дата рождения?.05.1888
Дата смерти12.03.1938
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Рождение
?.05.1888
Ногинск, Россия
Тогда г. Богородск
Образование
Между 1901 и 1908
Варшава, Польша
Варшавское реальное училище. Учился еще год дополнительно, класс с механико- техническим отделением
Образование
Между 1908 и 1911
Киев, Киевский уезд
Императорский университет Святого Владимира, Физико- математический факультет
Образование
Между 1911 и 1912
Москва, город федерального значения Москва
Императорский Московский университет, Физико-математический факультет
Бракосочетание
1920
Демобилизация
1922
Командир Саперной роты Красной Армии
Развод
?.01.1923
Рождение ребёнка
08.06.1923
Дочь: Таьяна Николаевна
Мать ребёнка: Пустовалова Вера Дмитриевна
Рождение ребёнка
30.10.1928
Дочь: Зворыгин Марианна Николаевна
Мать ребёнка: Пустовалов Анна Александровна
деревня Петровки Гремяченский район ( Хохольского района сейчас) Воронежской области
Рождение ребёнка
05.03.1931
Дочь: Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Пустовалов Анна Александровна
Московская область
село Раздоры
Рождение ребёнка
28.09.1932
Сын: Пустовалов Илья Николаевич
Мать ребёнка: Пустовалов Анна Александровна
Belgorod Oblast, Russia
Хутор Лукьяновка Губкинского городского округа Белгородской области
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Пустовалов Анна Александровна
Novosibirsk Oblast, Russia
Лянино — село в Здвинском районе Новосибирской области России.
Рождение ребёнка
06.09.1937
Дочь: Заруднева Софья Николаевна
Мать ребёнка: Пустовалов Анна Александровна
Novosibirsk Oblast, Russia
Нижний Чулым — село в Здвинском районе Новосибирской области,
Смерть
12.03.1938
Барабинск
Растрелян, Execution by shooting