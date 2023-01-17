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Пустовалов Николай Васильевич

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Место рождения

Ногинск, Россия

Дата рождения

?.05.1888

Дата смерти

12.03.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1888

Отец: Пустовалов Василий Михайлович

Мать: Пустовалова Марьяна Ивановна

Ногинск, Россия
Тогда г. Богородск
Образование
Между 1901 и 1908
Варшава, Польша
Варшавское реальное училище. Учился еще год дополнительно, класс с механико- техническим отделением
Образование
Между 1908 и 1911
Киев, Киевский уезд
Императорский университет Святого Владимира, Физико- математический факультет
Образование
Между 1911 и 1912
Москва, город федерального значения Москва
Императорский Московский университет, Физико-математический факультет
Бракосочетание
1920

Жена: Пустовалова Вера Дмитриевна

Демобилизация
1922
Командир Саперной роты Красной Армии
Развод
?.01.1923

Жена: Пустовалова Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
08.06.1923

Дочь: Таьяна Николаевна

Мать ребёнка: Пустовалова Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
30.10.1928

Дочь: Зворыгин Марианна Николаевна

Мать ребёнка: Пустовалов Анна Александровна

деревня Петровки Гремяченский район ( Хохольского района сейчас) Воронежской области
Рождение ребёнка
05.03.1931

Дочь: Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Пустовалов Анна Александровна

Московская область
село Раздоры
Рождение ребёнка
28.09.1932

Сын: Пустовалов Илья Николаевич

Мать ребёнка: Пустовалов Анна Александровна

Belgorod Oblast, Russia
Хутор Лукьяновка Губкинского городского округа Белгородской области
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Пустовалов Анна Александровна

Novosibirsk Oblast, Russia
Лянино — село в Здвинском районе Новосибирской области России.
Рождение ребёнка
06.09.1937

Дочь: Заруднева Софья Николаевна

Мать ребёнка: Пустовалов Анна Александровна

Novosibirsk Oblast, Russia
Нижний Чулым — село в Здвинском районе Новосибирской области,
Смерть
12.03.1938
Барабинск
Растрелян, Execution by shooting
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