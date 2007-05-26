(Пустовалова) Таьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пустовалова) Таьяна Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1923

Дата смерти

26.05.2007

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1893 г.р.

Муж

1923 г.р.
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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1923

Отец: Пустовалов Николай Васильевич

Мать: Пустовалова Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Толстой Дмитрий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толстой Дмитрий Алексеевич

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
26.05.2007
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