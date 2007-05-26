(Пустовалова) Таьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.06.1923
Дата смерти26.05.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1923
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Толстой Дмитрий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
26.05.2007