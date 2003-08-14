Толстой Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстой Дмитрий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1923

Дата смерти

14.08.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1923

Отец: Толстой Алексей Николаевич

Мать: Крандиевская-Толстая Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
12.07.1951

Сын: Толстой Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Толстая Наталья Ивановна

Развод
Неизвестно

Жена: Толстая Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстая Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Таьяна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таьяна Николаевна

Смерть
14.08.2003
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