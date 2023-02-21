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Толстой Алексей Николаевич

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Место рождения

Николаевск, Самарская губ., Россия

Дата рождения

29.12.1882

Дата смерти

23.02.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1882

Отец: Tolstoy Nikolaj Count

Мать: Tolstoy Александра Леонтьевна

Николаевск, Самарская губ., Россия
Бракосочетание
Между 1907 и 1914

Жена: Крандиевская-Толстая Наталья Васильевна

Супруг(-а): Софья Исааковна Dymschitz-Tolstaya Розенфельд (Дымшиц)
Рождение ребёнка
20.01.1923

Сын: Толстой Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Крандиевская-Толстая Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
20.01.1923

Сын: Толстой Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Крандиевская-Толстая Наталья Васильевна

Берлин, Германия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстая Софья Исааковна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстая Людмила Ильинична

Работа или профессия
Неизвестно
писатель
Смерть
23.02.1945
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Новодевичье кладбище
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