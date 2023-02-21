Толстой Алексей Николаевич
Место рожденияНиколаевск, Самарская губ., Россия
Дата рождения29.12.1882
Дата смерти23.02.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1882
Николаевск, Самарская губ., Россия
Бракосочетание
Между 1907 и 1914
Супруг(-а): Софья Исааковна Dymschitz-Tolstaya Розенфельд (Дымшиц)
Рождение ребёнка
20.01.1923
Сын: Толстой Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Крандиевская-Толстая Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
20.01.1923
Сын: Толстой Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Крандиевская-Толстая Наталья Васильевна
Берлин, Германия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Толстая Софья Исааковна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
писатель
Смерть
23.02.1945
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Новодевичье кладбище