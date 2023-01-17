Крандиевская-Толстая (Крандиевская-Толстая (Крандиевская)) Наталья Васильевна
Место рождения
Дата рождения02.02.1888
Дата смерти17.09.1963
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1888
Бракосочетание
Между 1907 и 1914
Супруг(-а): Софья Исааковна Dymschitz-Tolstaya Розенфельд (Дымшиц)
Рождение ребёнка
20.01.1923
Сын: Толстой Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Толстой Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
20.01.1923
Сын: Толстой Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Толстой Алексей Николаевич
Берлин, Германия
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
русский и советский поэт, писатель.
Работа или профессия
Неизвестно
поэтесса
Смерть
17.09.1963
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния