Крандиевская-Толстая (Крандиевская-Толстая (Крандиевская)) Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крандиевская-Толстая (Крандиевская-Толстая (Крандиевская)) Наталья Васильевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

02.02.1888

Дата смерти

17.09.1963

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1888

Отец: Крандиевский Василий Афанасьевич

Мать: Крандиевская Анастасия Романовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Между 1907 и 1914

Муж: Толстой Алексей Николаевич

Супруг(-а): Софья Исааковна Dymschitz-Tolstaya Розенфельд (Дымшиц)
Рождение ребёнка
20.01.1923

Сын: Толстой Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Толстой Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
20.01.1923

Сын: Толстой Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Толстой Алексей Николаевич

Берлин, Германия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волькенштейн Федор Акимович

Работа или профессия
Неизвестно
русский и советский поэт, писатель.
Работа или профессия
Неизвестно
поэтесса
Смерть
17.09.1963
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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