Пустовалова (Рябчевская) Марьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пустовалова (Рябчевская) Марьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Рябчевский Иван Григорьевич

Мать: Рябчевская Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
?.05.1888

Сын: Пустовалов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Пустовалов Василий Михайлович

Ногинск, Россия
Тогда г. Богородск
Рождение ребёнка
08.03.1890

Дочь: Веселовская Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Пустовалов Василий Михайлович

Смерть
Неизвестно
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