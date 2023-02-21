Пустовалова (Рябчевская) Марьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Рождение ребёнка
?.05.1888
Сын: Пустовалов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Пустовалов Василий Михайлович
Ногинск, Россия
Тогда г. Богородск
Рождение ребёнка
08.03.1890
Дочь: Веселовская Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Пустовалов Василий Михайлович
Смерть
Неизвестно