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Пустовалов Василий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1937

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пустовалов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.05.1888

Сын: Пустовалов Николай Васильевич

Мать ребёнка: Пустовалова Марьяна Ивановна

Ногинск, Россия
Тогда г. Богородск
Рождение ребёнка
08.03.1890

Дочь: Веселовская Зоя Васильевна

Мать ребёнка: Пустовалова Марьяна Ивановна

Смерть
1937
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