Пустовалов Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1937
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пустовалов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.05.1888
Сын: Пустовалов Николай Васильевич
Мать ребёнка: Пустовалова Марьяна Ивановна
Ногинск, Россия
Тогда г. Богородск
Рождение ребёнка
08.03.1890
Дочь: Веселовская Зоя Васильевна
Мать ребёнка: Пустовалова Марьяна Ивановна
Смерть
1937