Пустовалов (Марковская) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пустовалов (Марковская) Анна Александровна

Место рождения

Задонск, Россия

Дата рождения

14.06.1900

Дата смерти

07.06.1968

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1900

Отец: Марковский Александр Павлович

Мать: Марковская ?

Задонск, Россия
Рождение ребёнка
30.10.1928

Дочь: Зворыгин Марианна Николаевна

Отец ребёнка: Пустовалов Николай Васильевич

деревня Петровки Гремяченский район ( Хохольского района сейчас) Воронежской области
Рождение ребёнка
05.03.1931

Дочь: Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Пустовалов Николай Васильевич

Московская область
село Раздоры
Рождение ребёнка
28.09.1932

Сын: Пустовалов Илья Николаевич

Отец ребёнка: Пустовалов Николай Васильевич

Belgorod Oblast, Russia
Хутор Лукьяновка Губкинского городского округа Белгородской области
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Пустовалов Николай Васильевич

Novosibirsk Oblast, Russia
Лянино — село в Здвинском районе Новосибирской области России.
Рождение ребёнка
06.09.1937

Дочь: Заруднева Софья Николаевна

Отец ребёнка: Пустовалов Николай Васильевич

Novosibirsk Oblast, Russia
Нижний Чулым — село в Здвинском районе Новосибирской области,
Место жительства
С 1938
Место жительства
С 1960
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель французского, немецкого и русского языка и литеретуры, Teacher of French, German and Russian language and literature
Образование
Неизвестно
Орёл, город Орёл, Орловская область
Орловский Александровский институт благородных девиц
Смерть
07.06.1968
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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