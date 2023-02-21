Пустовалов (Марковская) Анна Александровна
Место рожденияЗадонск, Россия
Дата рождения14.06.1900
Дата смерти07.06.1968
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1900
Отец: Марковский Александр Павлович
Мать: Марковская ?
Задонск, Россия
Рождение ребёнка
30.10.1928
Дочь: Зворыгин Марианна Николаевна
Отец ребёнка: Пустовалов Николай Васильевич
деревня Петровки Гремяченский район ( Хохольского района сейчас) Воронежской области
Рождение ребёнка
05.03.1931
Дочь: Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Пустовалов Николай Васильевич
Московская область
село Раздоры
Рождение ребёнка
28.09.1932
Сын: Пустовалов Илья Николаевич
Отец ребёнка: Пустовалов Николай Васильевич
Belgorod Oblast, Russia
Хутор Лукьяновка Губкинского городского округа Белгородской области
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Пустовалов Николай Васильевич
Novosibirsk Oblast, Russia
Лянино — село в Здвинском районе Новосибирской области России.
Рождение ребёнка
06.09.1937
Дочь: Заруднева Софья Николаевна
Отец ребёнка: Пустовалов Николай Васильевич
Novosibirsk Oblast, Russia
Нижний Чулым — село в Здвинском районе Новосибирской области,
Место жительства
С 1938
Место жительства
С 1960
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель французского, немецкого и русского языка и литеретуры, Teacher of French, German and Russian language and literature
Образование
Неизвестно
Орёл, город Орёл, Орловская область
Орловский Александровский институт благородных девиц
Смерть
07.06.1968
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область