Заруднева (Пустовалова) Софья Николаевна
Место рожденияNovosibirsk Oblast, Russia
Дата рождения06.09.1937
Дата смерти05.03.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1937
Novosibirsk Oblast, Russia
Нижний Чулым — село в Здвинском районе Новосибирской области,
Работа или профессия
1978
Kuybyshev, Russia
Врач невролог, neurologist
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заруднев Николай Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Заруднев Николай Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.03.1983