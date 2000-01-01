Заруднева (Пустовалова) Софья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заруднева (Пустовалова) Софья Николаевна

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Место рождения

Novosibirsk Oblast, Russia

Дата рождения

06.09.1937

Дата смерти

05.03.1983

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

1935 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1937

Отец: Пустовалов Николай Васильевич

Мать: Пустовалов Анна Александровна

Novosibirsk Oblast, Russia
Нижний Чулым — село в Здвинском районе Новосибирской области,
Работа или профессия
1978
Kuybyshev, Russia
Врач невролог, neurologist
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заруднев Николай Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заруднев Николай Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заруднев Николай Георгиевич

Смерть
05.03.1983
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