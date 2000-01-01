(Пустовалова) Варвара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пустовалова) Варвара Николаевна

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Место рождения

Московская область

Дата рождения

05.03.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1900 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1931

Отец: Пустовалов Николай Васильевич

Мать: Пустовалов Анна Александровна

Московская область
село Раздоры
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гордиенко ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гордиенко ?

Смерть
Неизвестно
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