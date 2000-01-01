(Пустовалова) Варвара Николаевна
Место рожденияМосковская область
Дата рождения05.03.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1931
Московская область
село Раздоры
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гордиенко ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гордиенко ?
Смерть
Неизвестно