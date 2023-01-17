Солёнов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1875
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1875
Отец: Иван Фёдоров
Мать: Ксения Андреева
Рождение ребёнка
26.07.1900
Дочь: Орлова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Солёнова Анна Петровна
Рождение ребёнка
02.08.1901
Мать ребёнка: Солёнова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Солёнова Анна Петровна
Московская обл., Реутовский р-н
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Солёнова Анна Петровна
Рождение ребёнка
06.05.1911
Дочь: Мазова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Солёнова Анна Петровна
Смерть
1940