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Солёнов Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1875

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1875

Отец: Иван Фёдоров

Мать: Ксения Андреева

Рождение ребёнка
26.07.1900

Дочь: Орлова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Солёнова Анна Петровна

Черное, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
02.08.1901

Сын: Солёнов Илья Николаевич

Мать ребёнка: Солёнова Анна Петровна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Солёнов Иван Николаевич

Мать ребёнка: Солёнова Анна Петровна

Московская обл., Реутовский р-н
Рождение ребёнка
1907

Сын: Солёнов Семён Николаевич

Мать ребёнка: Солёнова Анна Петровна

Рождение ребёнка
06.05.1911

Дочь: Мазова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Солёнова Анна Петровна

Черное, Балашиха, Московская область
Смерть
1940
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