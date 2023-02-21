Солёнов Семён Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1985
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Солёнов Николай Иванович
Мать: Солёнова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солёнова Мария
Рождение ребёнка
1942
Сын: Солёнов Николай Семёнович
Мать ребёнка: Солёнова Мария
Смерть
1985