Солёнов Семён Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солёнов Семён Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1942 г.р.

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Солёнов Николай Иванович

Мать: Солёнова Анна Петровна

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солёнова Мария

Рождение ребёнка
1942

Сын: Солёнов Николай Семёнович

Мать ребёнка: Солёнова Мария

Смерть
1985
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