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Солёнов Николай Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: Солёнов Семён Николаевич

Мать: Солёнова Мария

Смерть
2003
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