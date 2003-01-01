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Солёнов Николай Семёнович
Солёнов Николай Семёнович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1942
Дата смерти
2003
Пол
Мужской
Отец
Солёнов Семён Николаевич
1907 г.р.
Мать
Солёнова (Солёнова) Мария
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец:
Солёнов Семён Николаевич
Мать:
Солёнова Мария
Смерть
2003
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