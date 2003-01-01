Солёнова (Солёнова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солёнова (Солёнова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1942 г.р.

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солёнов Семён Николаевич

Рождение ребёнка
1942

Сын: Солёнов Николай Семёнович

Отец ребёнка: Солёнов Семён Николаевич

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