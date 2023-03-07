Солёнова (Евдокимова) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти1936
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Петров Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1900
Дочь: Орлова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Солёнов Николай Иванович
Рождение ребёнка
02.08.1901
Отец ребёнка: Солёнов Николай Иванович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Солёнов Николай Иванович
Московская обл., Реутовский р-н
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Солёнов Николай Иванович
Рождение ребёнка
06.05.1911
Дочь: Мазова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Солёнов Николай Иванович
Смерть
1936