Солёнова (Евдокимова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солёнова (Евдокимова) Анна Петровна

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Место рождения

Черное, Балашиха, Московская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Петров Петр

Мать: не указана

Черное, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
26.07.1900

Дочь: Орлова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Солёнов Николай Иванович

Черное, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
02.08.1901

Сын: Солёнов Илья Николаевич

Отец ребёнка: Солёнов Николай Иванович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Солёнов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Солёнов Николай Иванович

Московская обл., Реутовский р-н
Рождение ребёнка
1907

Сын: Солёнов Семён Николаевич

Отец ребёнка: Солёнов Николай Иванович

Рождение ребёнка
06.05.1911

Дочь: Мазова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Солёнов Николай Иванович

Черное, Балашиха, Московская область
Смерть
1936
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