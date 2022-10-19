Солёнов Иван Николаевич
Место рожденияМосковская обл., Реутовский р-н
Дата рождения1904
Дата смерти15.11.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Бракосочетание
13.01.1928
Кудиново, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
20.01.1929
Мать ребёнка: Солёнова (Захарова) Клавдия Ивановна
Черное, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
1930
Сын: Солёнов Константин Иванович
Мать ребёнка: Солёнова (Захарова) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
01.01.1934
Мать ребёнка: Солёнова (Захарова) Клавдия Ивановна
Рождение ребёнка
30.03.1937
Дочь: Плешанова (Солёнова) Галина Ивановна
Мать ребёнка: Солёнова (Захарова) Клавдия Ивановна
Смерть
15.11.1942
Ивановка, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область