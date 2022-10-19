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Солёнов Иван Николаевич

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Место рождения

Московская обл., Реутовский р-н

Дата рождения

1904

Дата смерти

15.11.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Солёнов Николай Иванович

Мать: Солёнова (Евдокимова) Анна Петровна

Бракосочетание
13.01.1928

Жена: Солёнова (Захарова) Клавдия Ивановна

Кудиново, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
20.01.1929

Сын: Солёнов Иван Иванович

Мать ребёнка: Солёнова (Захарова) Клавдия Ивановна

Черное, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Солёнов Константин Иванович

Мать ребёнка: Солёнова (Захарова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
01.01.1934

Сын: Солёнов Евгений Иванович

Мать ребёнка: Солёнова (Захарова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
30.03.1937

Дочь: Плешанова (Солёнова) Галина Ивановна

Мать ребёнка: Солёнова (Захарова) Клавдия Ивановна

Смерть
15.11.1942
Ивановка, Светлоярский муниципальный район, Волгоградская область

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