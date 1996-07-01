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Солёнов Иван Иванович

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Место рождения

Черное, Балашиха, Московская область

Дата рождения

20.01.1929

Дата смерти

01.07.1996

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1929

Отец: Солёнов Иван Николаевич

Мать: Солёнова Клавдия Ивановна

Черное, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
16.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солёнова Нина Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.07.1996
Саввино, Васильевская волость, Богородский уезд
Саввинская больница
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