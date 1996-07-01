Солёнов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения20.01.1929
Дата смерти01.07.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1929
Отец: Солёнов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
16.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солёнова Нина Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.07.1996
Саввино, Васильевская волость, Богородский уезд
Саввинская больница