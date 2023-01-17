Солёнова (Захарова) Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солёнова (Захарова) Клавдия Ивановна

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Место рождения

Вишняково, Богородский, Московская область

Дата рождения

26.10.1906

Дата смерти

01.12.1979

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1906

Отец: Захаров Иван Фёдорович

Мать: Захарова Анна Яковлевовна

Вишняково, Богородский, Московская область
Крещение
28.10.1906
Балашиха, Балашиха, Московская область
Godparents:Купавинской волости, село Купавна, крестьяне Лия девица и Мария Михайовна Хохолова, её
Бракосочетание
13.01.1928

Муж: Солёнов Иван Николаевич

Кудиново, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
20.01.1929

Сын: Солёнов Иван Иванович

Отец ребёнка: Солёнов Иван Николаевич

Черное, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Солёнов Константин Иванович

Отец ребёнка: Солёнов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
01.01.1934

Сын: Солёнов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Солёнов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
30.03.1937

Дочь: Плешанова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Солёнов Иван Николаевич

Смерть
01.12.1979
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