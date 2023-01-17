Солёнова (Захарова) Клавдия Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.10.1906
Дата смерти01.12.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1906
Отец: Захаров Иван Фёдорович
Крещение
28.10.1906
Балашиха, Балашиха, Московская область
Godparents:Купавинской волости, село Купавна, крестьяне Лия девица и Мария Михайовна Хохолова, её
Бракосочетание
13.01.1928
Кудиново, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
20.01.1929
Отец ребёнка: Солёнов Иван Николаевич
Черное, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
1930
Сын: Солёнов Константин Иванович
Отец ребёнка: Солёнов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
01.01.1934
Отец ребёнка: Солёнов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
30.03.1937
Дочь: Плешанова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Солёнов Иван Николаевич
Смерть
01.12.1979