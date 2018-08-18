Плешанова (Солёнова) Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешанова (Солёнова) Галина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1937

Дата смерти

18.08.2018

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1937

Отец: Солёнов Иван Николаевич

Мать: Солёнова (Захарова) Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Черное, Балашиха, Московская область
Смерть
18.08.2018
Черное, Балашиха, Московская область

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