Плешанова (Солёнова) Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1937
Дата смерти18.08.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Развод
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.12.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Смерть
18.08.2018