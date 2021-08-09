Солёнов Евгений Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1934
Дата смерти09.08.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1934
Отец: Солёнов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
05.08.1956
Дочь: Солёнова Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.11.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
09.08.2021