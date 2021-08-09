Солёнов Евгений Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солёнов Евгений Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1934

Дата смерти

09.08.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1934

Отец: Солёнов Иван Николаевич

Мать: Солёнова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
05.08.1956

Дочь: Солёнова Наталья Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
09.08.2021
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