Мазова (Солёнова) Александра Николаевна
Место рождения
Дата рождения06.05.1911
Дата смерти1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1911
Отец: Солёнов Николай Иванович
Мать: Солёнова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: Валентина Петровна
Отец ребёнка: Мазов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Нина Петровна
Отец ребёнка: Мазов Пётр Иванович
Рождение ребёнка
31.01.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мазов Пётр Иванович
Бракосочетание
06.02.1970
Муж: Мазов Пётр Иванович
Смерть
1997