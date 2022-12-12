Мазова (Солёнова) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазова (Солёнова) Александра Николаевна

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Место рождения

Черное, Балашиха, Московская область

Дата рождения

06.05.1911

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1911

Отец: Солёнов Николай Иванович

Мать: Солёнова Анна Петровна

Черное, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: Валентина Петровна

Отец ребёнка: Мазов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Нина Петровна

Отец ребёнка: Мазов Пётр Иванович

Рождение ребёнка
31.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мазов Пётр Иванович

Бракосочетание
06.02.1970

Муж: Мазов Пётр Иванович

Смерть
1997
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