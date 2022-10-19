Мазов Пётр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазов Пётр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

Около 1935 г.р.
1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТЗ
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Место
Комментарий
Рождение
12.07.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1935

Дочь: (Мазова) Валентина Петровна

Мать ребёнка: Мазова (Солёнова) Александра Николаевна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Мазова) Нина Петровна

Мать ребёнка: Мазова (Солёнова) Александра Николаевна

Рождение ребёнка
31.01.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мазова (Солёнова) Александра Николаевна

Бракосочетание
06.02.1970

Жена: Мазова (Солёнова) Александра Николаевна

Смерть
Неизвестно

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