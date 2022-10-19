Мазов Пётр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1935
Дочь: (Мазова) Валентина Петровна
Мать ребёнка: Мазова (Солёнова) Александра Николаевна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Мазова) Нина Петровна
Мать ребёнка: Мазова (Солёнова) Александра Николаевна
Рождение ребёнка
31.01.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мазова (Солёнова) Александра Николаевна
Бракосочетание
06.02.1970
Смерть
Неизвестно