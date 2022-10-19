Солёнов Илья Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолёнов Илья Николаевич

Солёнов Илья Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1901

Дата смерти

05.10.1971

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1936 г.р.
1941 г.р.

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1901

Отец: Солёнов Николай Иванович

Мать: Солёнова (Евдокимова) Анна Петровна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солёнова (Барашкова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
21.12.1936

Сын: Солёнов Владимир Ильич

Мать ребёнка: Солёнова (Барашкова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
20.06.1941

Сын: Солёнов Юрий Ильич

Мать ребёнка: Солёнова (Барашкова) Мария Ивановна

Смерть
05.10.1971

Мы используем куки для улучшения работы сайта.