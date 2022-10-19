Солёнов Илья Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1901
Дата смерти05.10.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1901
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солёнова (Барашкова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
21.12.1936
Мать ребёнка: Солёнова (Барашкова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
20.06.1941
Сын: Солёнов Юрий Ильич
Мать ребёнка: Солёнова (Барашкова) Мария Ивановна
Смерть
05.10.1971