Иван Фёдоров
Место рождения
Дата рождения11.06.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1844
Отец: Важнов Федор Прокофьев
Мать: Зиновья Филимонова
Бракосочетание
08.07.1862
Жена: Пелагея Антонова
Рождение ребёнка
16.01.1871
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: Пелагея Антонова
Рождение ребёнка
Около 1872
Мать ребёнка: Ксения Андреева
Бракосочетание
23.04.1873
Жена: Ксения Андреева
Рождение ребёнка
04.02.1874
Мать ребёнка: Ксения Андреева
Рождение ребёнка
18.11.1875
Мать ребёнка: Ксения Андреева
Рождение ребёнка
11.03.1891
Дочь: Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Ксения Андреева
Бракосочетание
21.02.1907
Жена: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пелагея Антонова
Смерть
Неизвестно