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Иван Фёдоров

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Место рождения

Черное, Балашиха, Московская область

Дата рождения

11.06.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1844

Отец: Важнов Федор Прокофьев

Мать: Зиновья Филимонова

Черное, Балашиха, Московская область
Бракосочетание
08.07.1862

Жена: Пелагея Антонова

Бисерово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
16.01.1871

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Антонова

Черное, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Солёнов Пётр Иванович

Мать ребёнка: Ксения Андреева

Бракосочетание
23.04.1873

Жена: Ксения Андреева

Бисерово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
04.02.1874

Сын: Солёнов Георгий Иванович

Мать ребёнка: Ксения Андреева

Рождение ребёнка
18.11.1875

Сын: Солёнов Николай Иванович

Мать ребёнка: Ксения Андреева

Рождение ребёнка
11.03.1891

Дочь: Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Ксения Андреева

Черное, Балашиха, Московская область
Бракосочетание
21.02.1907

Жена: Пелагея Иванова

Бисерово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солёнов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Пелагея Антонова

Смерть
Неизвестно
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