Пелагея Антонова
Место рождения
Дата рождения03.10.1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1840
Отец: Антон Семенов
Мать: Екатерина Степанова
Бракосочетание
08.07.1862
Муж: Иван Фёдоров
Бисерово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
16.01.1871
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Черное, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Смерть
Неизвестно