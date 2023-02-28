Пелагея Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Антонова

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Место рождения

Вишняково, Богородский, Московская область

Дата рождения

03.10.1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1840

Отец: Антон Семенов

Мать: Екатерина Степанова

Вишняково, Богородский, Московская область
Бракосочетание
08.07.1862

Муж: Иван Фёдоров

Бисерово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
16.01.1871

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Черное, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солёнов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Смерть
Неизвестно
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