Солёнов Пётр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Иван Фёдоров
Мать: Ксения Андреева
Бракосочетание
26.11.1898
Жена: Екатерина Иванова
Бисерово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
26.03.1901
Дочь: Шишова Мария Петровна
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
19.02.1918
Сын: Соленов Александр Петрович
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Смерть
Неизвестно