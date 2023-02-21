Солёнов Пётр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солёнов Пётр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

Около 1849 г.р.

Жена

Около 1878 г.р.

Дети

1901 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

ТЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Иван Фёдоров

Мать: Ксения Андреева

Бракосочетание
26.11.1898

Жена: Екатерина Иванова

Бисерово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
26.03.1901

Дочь: Шишова Мария Петровна

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Черное, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
19.02.1918

Сын: Соленов Александр Петрович

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Черное, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Смерть
Неизвестно
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