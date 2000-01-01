Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Солёнов Георгий Иванович
Солёнов Георгий Иванович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.02.1874
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Иван Фёдоров
1844 г.р.
Мать
Ксения Андреева
Около 1849 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1874
Отец:
Иван Фёдоров
Мать:
Ксения Андреева
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия