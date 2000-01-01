Солёнов Георгий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солёнов Георгий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1844 г.р.

Мать

Около 1849 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1874

Отец: Иван Фёдоров

Мать: Ксения Андреева

Смерть
Неизвестно
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