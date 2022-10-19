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Ксения Андреева

Место рождения

Вишняково, Богородский, Московская область

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Мазурин Андрей Семёнович

Мать: Анна Николаева

Вишняково, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Солёнов Пётр Иванович

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Бракосочетание
23.04.1873

Муж: Иван Фёдоров

Бисерово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
04.02.1874

Сын: Солёнов Георгий Иванович

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Рождение ребёнка
18.11.1875

Сын: Солёнов Николай Иванович

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Рождение ребёнка
11.03.1891

Дочь: (Соленова) Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Фёдоров

Черное, Балашиха, Московская область
Смерть
Неизвестно

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