Ксения Андреева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: Мазурин Андрей Семёнович
Мать: Анна Николаева
Рождение ребёнка
Около 1872
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Бракосочетание
23.04.1873
Муж: Иван Фёдоров
Бисерово, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
04.02.1874
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
18.11.1875
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Рождение ребёнка
11.03.1891
Дочь: (Соленова) Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Фёдоров
Черное, Балашиха, Московская область
Смерть
Неизвестно