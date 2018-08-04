Сенченко (Скороходова) Мария Захаровна
Место рожденияРиддер, Казахстан
Дата рождения04.08.1890
Дата смерти17.09.1976
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Сын: Сенченко Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Сенченко Василий Лаврентьевич
Дочь: Авдеева (Сенченко) Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: Сенченко Василий Лаврентьевич
Дочь: Бутакова (Сенченко) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Сенченко Василий Лаврентьевич
Дочь: Цибенко (Сенченко) Елена Васильевна
Отец ребёнка: Сенченко Василий Лаврентьевич
Сын: Сенченко Александр Васильевич
Отец ребёнка: Сенченко Василий Лаврентьевич
Дочь: Никифорова (Сенченко) Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Сенченко Василий Лаврентьевич
Дочь: Смоленская (Сенченко) Матрена Васильевна
Отец ребёнка: Сенченко Василий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Сенченко Василий Лаврентьевич
Сын: Сенченко Георгий Васильевич
Отец ребёнка: Сенченко Василий Лаврентьевич