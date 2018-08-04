Сенченко (Скороходова) Мария Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенченко (Скороходова) Мария Захаровна

Место рождения

Риддер, Казахстан

Дата рождения

04.08.1890

Дата смерти

17.09.1976

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1890

Отец: Скороходов Захар Степанович

Мать: Скороходова (Серова) Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сенченко Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Сенченко Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Сенченко Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
19.06.1914

Дочь: Авдеева (Сенченко) Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Сенченко Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
11.06.1916

Дочь: Бутакова (Сенченко) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Сенченко Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
03.06.1918

Дочь: Цибенко (Сенченко) Елена Васильевна

Отец ребёнка: Сенченко Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Сенченко Александр Васильевич

Отец ребёнка: Сенченко Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
27.10.1922

Дочь: Никифорова (Сенченко) Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Сенченко Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
22.11.1924

Дочь: Смоленская (Сенченко) Матрена Васильевна

Отец ребёнка: Сенченко Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
13.02.1927

Сын: Сенченко Петр Васильевич

Отец ребёнка: Сенченко Василий Лаврентьевич

Рождение ребёнка
17.04.1934

Сын: Сенченко Георгий Васильевич

Отец ребёнка: Сенченко Василий Лаврентьевич

Смерть
17.09.1976
Причина смерти: Склероз
Похороны
Неизвестно

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