Смоленская (Сенченко) Матрена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смоленская (Сенченко) Матрена Васильевна

Место рождения

Восточно-Казахстанская область, Лениногорск

Дата рождения

22.11.1924

Дата смерти

14.02.1970

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1890 г.р.

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1924

Отец: Сенченко Василий Лаврентьевич

Мать: Сенченко (Скороходова) Мария Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смоленский Владимир Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смоленский Владимир Ефимович

Работа или профессия
Неизвестно
Старший экономист на Цинковом заводе.
Смерть
14.02.1970
Похороны
Неизвестно

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