Смоленская (Сенченко) Матрена Васильевна
Место рожденияВосточно-Казахстанская область, Лениногорск
Дата рождения22.11.1924
Дата смерти14.02.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смоленский Владимир Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Старший экономист на Цинковом заводе.
Смерть
14.02.1970
Похороны
Неизвестно