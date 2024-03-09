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Смоленский Владимир Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1923

Дата смерти

22.12.1952

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смоленская (Сенченко) Матрена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смоленская (Сенченко) Матрена Васильевна

Смерть
22.12.1952
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно

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