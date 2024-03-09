Смоленский Владимир Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1923
Дата смерти22.12.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смоленская (Сенченко) Матрена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.12.1952
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно