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Сенченко Василий Лаврентьевич

Место рождения

Херсонская область, Украина

Дата рождения

14.01.1886

Дата смерти

14.09.1956

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1886

Отец: Сенченко Лаврентий

Мать: Сенченко ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сенченко (Скороходова) Мария Захаровна

Работа или профессия
Неизвестно
Работал в Горном цехе
Работа или профессия
Неизвестно
Объездчик леса. Потом работал в Горном цехе.
Рождение ребёнка
1911

Сын: Сенченко Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Сенченко (Скороходова) Мария Захаровна

Рождение ребёнка
19.06.1914

Дочь: Авдеева (Сенченко) Агриппина Васильевна

Мать ребёнка: Сенченко (Скороходова) Мария Захаровна

Рождение ребёнка
11.06.1916

Дочь: Бутакова (Сенченко) Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Сенченко (Скороходова) Мария Захаровна

Рождение ребёнка
03.06.1918

Дочь: Цибенко (Сенченко) Елена Васильевна

Мать ребёнка: Сенченко (Скороходова) Мария Захаровна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Сенченко Александр Васильевич

Мать ребёнка: Сенченко (Скороходова) Мария Захаровна

Рождение ребёнка
27.10.1922

Дочь: Никифорова (Сенченко) Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: Сенченко (Скороходова) Мария Захаровна

Рождение ребёнка
22.11.1924

Дочь: Смоленская (Сенченко) Матрена Васильевна

Мать ребёнка: Сенченко (Скороходова) Мария Захаровна

Рождение ребёнка
13.02.1927

Сын: Сенченко Петр Васильевич

Мать ребёнка: Сенченко (Скороходова) Мария Захаровна

Рождение ребёнка
17.04.1934

Сын: Сенченко Георгий Васильевич

Мать ребёнка: Сенченко (Скороходова) Мария Захаровна

Смерть
14.09.1956
Причина смерти: Рак печени
Похороны
Неизвестно

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