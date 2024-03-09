Сенченко Василий Лаврентьевич
Место рожденияХерсонская область, Украина
Дата рождения14.01.1886
Дата смерти14.09.1956
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Отец: Сенченко Лаврентий
Мать: Сенченко ?
Сын: Сенченко Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Сенченко (Скороходова) Мария Захаровна
Дочь: Авдеева (Сенченко) Агриппина Васильевна
Мать ребёнка: Сенченко (Скороходова) Мария Захаровна
Дочь: Бутакова (Сенченко) Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Сенченко (Скороходова) Мария Захаровна
Дочь: Цибенко (Сенченко) Елена Васильевна
Мать ребёнка: Сенченко (Скороходова) Мария Захаровна
Сын: Сенченко Александр Васильевич
Мать ребёнка: Сенченко (Скороходова) Мария Захаровна
Дочь: Никифорова (Сенченко) Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: Сенченко (Скороходова) Мария Захаровна
Дочь: Смоленская (Сенченко) Матрена Васильевна
Мать ребёнка: Сенченко (Скороходова) Мария Захаровна
Мать ребёнка: Сенченко (Скороходова) Мария Захаровна
Сын: Сенченко Георгий Васильевич
Мать ребёнка: Сенченко (Скороходова) Мария Захаровна