Бутакова (Сенченко) Ольга Васильевна
Место рожденияг.Лениногорск, Вост-Казах.обл
Дата рождения11.06.1916
Дата смерти16.06.1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самсонов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чичикалов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер на руднике Шахт.Строй в Лениногорске.
Рождение ребёнка
1938
Сын: Самсонов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Самсонов Александр
Рождение ребёнка
14.04.1948
Сын: Чичикалов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Чичикалов Иван
Смерть
16.06.1997
Причина смерти: Диабет
Похороны
Неизвестно