Бутакова (Сенченко) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутакова (Сенченко) Ольга Васильевна

Место рождения

г.Лениногорск, Вост-Казах.обл

Дата рождения

11.06.1916

Дата смерти

16.06.1997

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1916

Отец: Сенченко Василий Лаврентьевич

Мать: Сенченко (Скороходова) Мария Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсонов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чичикалов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бутаков Андрей Максимович

Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер на руднике Шахт.Строй в Лениногорске.
Рождение ребёнка
1938

Сын: Самсонов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Самсонов Александр

Рождение ребёнка
14.04.1948

Сын: Чичикалов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Чичикалов Иван

Смерть
16.06.1997
Причина смерти: Диабет
Похороны
Неизвестно

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