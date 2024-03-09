Самсонов Александр
Место рожденияРиддер, Казахстан
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер.Служил в Трудовой армии
Рождение ребёнка
1938
Сын: Самсонов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Бутакова (Сенченко) Ольга Васильевна
Смерть
Неизвестно