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Самсонов Александр

Место рождения

Риддер, Казахстан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бутакова (Сенченко) Ольга Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Бухгалтер.Служил в Трудовой армии
Рождение ребёнка
1938

Сын: Самсонов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Бутакова (Сенченко) Ольга Васильевна

Смерть
Неизвестно

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